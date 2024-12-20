Украинский истребитель МиГ-29 сбит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий.

Ранее в российском Генштабе (ГШ) раскрыли общие потери украинских войск с начала СВО, По словам начальника ГШ Валерия Герасимова, Вооруженные силы Украины за почти три года боевых действий потеряли около одного миллиона человек.

За минувшую неделю российскими войсками были перехвачены выпущенные Украиной ракеты, напомнили в Минобороны. Речь идет как о западных ATACMS и Storm Shadow, так и о «Нептунах» собственной разработки.

Ранее в российском Генштабе (ГШ) раскрыли общие потери украинских войск с начала СВО. По словам начальника ГШ Валерия Герасимова, Вооруженные силы Украины за почти три года боевых действий потеряли около одного миллиона человек.