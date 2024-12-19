В Пентагоне раскрыли число американских военнослужащих в Сирии

В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих, а не 900, как утверждалось ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Он указал, что США «регулярно информировали о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих».

«Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около двух тысяч американских военных», — сказал Райдер.

По его словам, 900 военнослужащих находились в Сирии, когда президентом был Башар Асад. Дополнительные же силы туда направили для усиления «миссии по разгрому "Исламского государства"*», подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

*террористическая организация, запрещенная в России