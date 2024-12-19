Показаны повреждения после удара «Орешником» по заводу «Южмаш»

В интернете появились спутниковые снимки завода «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр). На них видны повреждения, предположительно нанесенные гиперзвуковыми ракетами «Орешник», пишет «Российская газета».

На кадрах предстают лишенные части перекрытий и стен производственные помещения, отметили журналисты.

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Напомним, что о первом применении новейшей БРСД президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Во время подведения итогов года в четверг, 19 декабря, глава государства снова напомнил об «Орешнике». Он заметил, что готов провести в Киеве «высокотехнологичную дуэль» с западными комплексами ПВО и ПРО.