США пригрозили усилить боеготовность своих ядерных сил

Вашингтон усилит боеготовность своих ядерных сил, если Москва откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения ДСНВ, предупредил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер. Об этом пишет «Прайм».

Чиновник уточнил, что США готовы к дальнейшим шагам по укреплению боеготовности страны, если Россия «продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия».

Соединенные Штаты приняли новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в сфере ядерных вооружений, заметил Файнер.

Кремль заявил, что обновленная ядерная доктрина России опубликована своевременно

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение ДСНВ должно вестись с учетом изменившихся условий.