Волонтер Виталий спас беременную женщину и двух ее детей из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Об этом мужчина рассказал в беседе с RT.

История произошла в августе. Въехав в Суджу, Виталий увидел женщину и двух детей, которые плакали над телом убитого мужчины. Волонтер загрузил людей в машину. При этом рядом находился автомобиль с британскими наемниками.

«Явно были под наркотой, по глазам было видно. Я каждую секунду ждал выстрела с их стороны, но они были заторможенные. Благодаря этому я чудом смог вывезти эту семью», — рассказал волонтер.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Россияне неоднократно рассказывали о бесчинствах солдат ВСУ в российском приграничье. Так, две жительницы три месяца прятались по подвалам от украинских солдат, одна из них была ранена.