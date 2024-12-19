Министерство обороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении.

Согласно сообщению ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, а также один танк, три БМП, пять боевых бронемашин, два автомобиля, одну польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», один склад боеприпасов, а также три гаубицы Д-30.

При этом общие потери ВСУ на курском направлении, согласно сообщению ведомства, превысили 42 тысячи человек.