Минобороны раскрыло потери ВСУ на курском направлении
Министерство обороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении.
Согласно сообщению ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, а также один танк, три БМП, пять боевых бронемашин, два автомобиля, одну польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», один склад боеприпасов, а также три гаубицы Д-30.
При этом общие потери ВСУ на курском направлении, согласно сообщению ведомства, превысили 42 тысячи человек.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 42 100 военнослужащих, 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров, 1288 боевых бронированных машин, 1154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина», — заявили в минобороны.