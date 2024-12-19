Боеготовность армии Российской Федерации в настоящий момент является самой высокой в мире.

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Соответствующие заявления сделал президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии в Гостином дворе в четверг, 19 декабря.

— Выучка, боеготовность, внутреннем состояние российских войск таково, какого нет, пожалуй, ни у одной армии мира. Россия находится в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла. Мы будем принимать решения без оглядки на кого бы то ни было, руководствуясь своими национальными интересами, — высказался глава государства.

Отдельно Путин подчеркнул, что фактически с Россией сейчас воюют все страны НАТО. Эти слова стали ответом на вопрос американского журналиста компании CBS, который заявил, что при следующей встрече Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом глава Кремля и в целом Россия будет в якобы более слабом положении, чем на момент их последней встречи.

Незадолго до этого российский лидер уже затронул уровень боеготовности российской армии, в частности он рассказал, что баллистическая ракета «Орешник» базируется на российских разработках и не является продолжением исследований советских времен. Путин добавил, что дальность полета российской баллистической ракеты составляет до 5,5 тысячи километров. Таким образом российский лидер опроверг заявления западных экспертов о том, что ПВО США и стран НАТО якобы способны сбить «Орешник» еще на стадии запуска.

В Гостином дворе проходит прямая линия российского лидера Владимира Путина. Он отвечает на вопросы россиян и журналистов. Главное из заявлений президента России — в материале «Вечерней Москвы».