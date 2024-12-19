Путин прокомментировал ситуацию в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет называть сроков, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области, но подчеркнул, что сомнений в таком исходе нет. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Путин отметил, что после полного освобождения населенных пунктов власти проведут оценку и начнут восстановление приграничных территорий. Президент подчеркнул, что российские войска действуют героически, а их возможности растут.

«Военного смысла не было никакого для Украины - заходить в регион, держаться там сейчас. Мы точно их выбьем», - добавил Путин.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.