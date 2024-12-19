В ЕС высказались об обсуждении отправки войск на Украину

Европейский союз (ЕС) не ведет никакой подготовки отправки войск на Украину.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

«В ЕС пока нет структурированного обсуждения этого вопроса», — рассказал изданию дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину до 100 тысяч своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. В Европе «еще нет консенсуса» по поводу того, будут ли это миротворцы, задачей которых будет «обеспечение соблюдения режима прекращения огня», или они будут представлять собой «силы сдерживания» России. В частности, Италия выступает за миротворческий контингент, а Франция и Украина настаивают на «сдерживании».

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отметил, что пока вопрос об отправке войск не обсуждается.