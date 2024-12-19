Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Зеленовка и село Новый Комар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенные пункты заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), теробороны и нацгвардии в районе Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки ДНР. Отражена одна контратака.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и одну польскую установку Krab.