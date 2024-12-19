В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

Российские войска уничтожили на Украине четыре пусковые установки комплекса противо-воздушной обороны Patriot, а также радиолокационную станцию ​​AN/MPQ-65. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«5 декабря было подтверждено, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию ​​AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса "земля-воздух" из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot», — говорится в публикации.

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Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис признал, что потери комплексов Patriot стали «разрушительным ударом» для украинской обороны и доказательством «воздушного главенства русских».