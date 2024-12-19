Запад может передать Украине экипажи и технический персонал в приказном порядке, в том числе для управления истребителями F-16.

Как сообщило РИА Новости, Киев заявлял о готовности брать на службу иностранцев для пилотирования и обслуживания самолётов. Российская сторона неоднократно сообщала о присутствии кадровых натовских военных в зоне конфликта.

Автор материала предположил, что «отпускники» западных ВВС уже могут находиться на Украине и вступить в дело ещё до инаугурации Дональда Трампа.

«Некоторые аналитики предполагают, что ВСУ перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели», — отметил журналист.

Он добавил, что в таком случае истребители F-16 используют для ударов управляемыми ракетами по важным целям — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что в конфликте с Украиной настал переломный момент. Речь идёт о непрекращающемся наступлении ВС России.

Ранее стало известно о том, что бельгийские власти не смогут вовремя передать ВСУ истребители F-16, которые Брюссель обещал поставить украинской стороне до конца 2024 года.

Владимир Зеленский сообщил, что Дания поставила Украине вторую партию истребителей F-16.