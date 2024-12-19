Зеленский прокомментировал предложение об уменьшении численности ВСУ

Киев не согласен на сокращение армии страны по требованию Москвы.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе, передает «Европейская Правда».

«Лучшее [из вариантов гарантий безопасности] — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО», — сказал он.

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При этом украинский лидер подчеркнул, что даже приглашение в НАТО не даст Киеву права уменьшить численность своих вооруженных сил, а без этого ограничение размеров армии он назвал недопустимым.