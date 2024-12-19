СМИ: потеря Покровска угрожает ВСУ потерей Донбасса

Битва за Донбасс вошла в решающую фазу. Российские войска вплотную подошли к Покровску, жизненно важному для ВСУ логистическому центру, через который идет снабжение украинских военных в ЛНР, Курской и Харьковской областях.

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"Тактические успехи русских привели к тому, что они захватили важный населенный пункт Шевченко всего в трех километрах от южной окраины Покровска. Это продвижение ставит под угрозу оборонительные операции ВСУ в ДНР и на Донбассе в целом", - пишет 19fortyfive.

Шевченко находится на перекрестке оживленных автотрасс и, в свою очередь, является важным логистическим хабом для снабжения гарнизона Покровска. Вернее, являлся.

Российские силы продолжают двигаться на запад, обходя Покровск с юга и стремясь перерезать следующую транспортную артерию. Лучше всего для этого подходит захват села Удачное - оно тоже стоит на перекрестке, - и ВС РФ активно работают в этом направлении.

Схожую тактику русские войска применяют и южнее, в районе Великой Новоселки. Этот город обходят с севера и юга, постепенно замыкая в клещи.

Потеря надежных путей снабжения усугубит проблемы ВСУ, которых и так немало: нехватка личного состава, вооружения, боеприпасов, высокое число дезертиров и низкий моральный дух бойцов.