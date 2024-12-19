ИИ написал песню про баллистическую ракету "Орешник"

В Сети завирусилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На архивную запись песни Юрия Энтина и Евгения Крылатова "Лесной олень" в исполнении Аиды Ведищевой наложили актуальный текст, посвященный русской баллистической ракете "Орешник".

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Начинается песня так: "Осенью, дождливым серым днем пуск объекта был осуществлен. И помчал "Орешник над страной, словно Зевсом пущенной стрелой". Дальше есть такое: "Он летел и мощные бока разгоняли тучи, облака. И казалось, будто бы над ним становилось небо золотым". В общем, до Энтина не дотягивает, зато на злобу дня.

О существовании у России новой баллистической ракеты средней дальности стало известно после удара по военному заводу в Днепропетровске 21 ноября. На стратегический объект обрушилось 36 боеголовок (шесть серий по шесть), которые по всей видимости, не несли заряда.

На следующий день Владимир Путин сообщил, что Россия успешно провела боевые испытания нового ракетного комплекса "Орешник", поручил принять его на вооружение и начать серийное производство.

Несколько дней спустя президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить "Орешник" на их территории и получил согласие. Поставки начнутся в 2025 году. Из Беларуси ракета сможет достать до любой точки Европы, включая Великобританию.