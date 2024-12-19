Группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово приказали продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — рассказал он.

При этом Рогов подчеркнул, что у находящихся в городе сил украинской армии есть четкое понимание, что долго они не протянут.