Россия выводит свое вооружение и системы противовоздушной обороны со своих военных баз в Сирии в Ливию.

С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц США и Ливии, Россия выводит современные системы ПВО и другое современное оружие с баз в Сирии и перебрасывает их в Ливию», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, российские грузовые самолеты доставили оборудование ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии.

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WSJ также утверждает, что Россия также вывела войска, военные самолеты и вооружение из Сирии, значительно сократив свое присутствие там.

До этого эмиратское издание The National со ссылкой на источник из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) писало, что переговоры между Россией и новыми сирийскими властями относительно сохранения двух российских военных баз в Тартусе и Латакии проходят в «позитивной атмосфере».