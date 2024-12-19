Израильская авиация ударила по позициям хуситов из «Ансар Аллах» в Йемене

Израильские военные ударили по местоположению хуситов из исламистского движения «Ансар Аллах», которое контролирует северную часть Йемена.

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

— Самолеты Военно-воздушных сил Израиля по наведению разведслужб и флота совершили атаки по целям, принадлежащим террористической организации хуситов, расположенным как на западном побережье Йемена, так и в более удаленных районах страны, — написали в Telegram-канале армии.

Утром 15 сентября пресс-служба израильской армии сообщила, что в центральной части страны упала ракета класса «земля — земля». Позже стало известно, что ракета была выпущена с территории Йемена.

В ноябре представители канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Военно-политический кабинет страны одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном. По нему «Хезболле» запрещено вооружаться и атаковать Израиль.

По мнению военного эксперта и политолога Евгения Михайлова, если не остановить Израиль, Ближний Восток ждут серьезные последствия. В беседе с «Вечерней Москвой» он предположил, что стране в этом плане подыгрывают США, так как они видят, что у президента Турции Реджепа Эрдогана большие планы на регион.