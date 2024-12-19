Украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии

Пленный боец ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове, рассказал РИА Новости, что украинских бойцов заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

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По словам военнопленного, саперы ВСУ проходили обучение в лагере в Чехии. Объект находился под охраной военной полиции Украины и Чехии. Солдат не выпускали в город, опасаясь побегов, а также плохо кормили.

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«Одних поселили в деревянные срубы, а нас поселили в палатки. По восемь человек палатки. Вообще приехали, я думаю, больше 300 человек. Там была пехота, химические войска и саперы, а еще были пограничники... Кормили там не очень, с едой у них не очень было. Два рогалика там дадут и чай такой кислый», — поделился Гутник.

Он добавил, что не чувствовал от чехов поддержки или соучастия.

До этого начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружием, что означает эскалацию боевых действий.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.