Британия может отправить своих военных на Украину

Великобритания рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины.

Об этом сообщает издание Times со ссылкой на заявление министра обороны королевства Джона Хили.

Как указывается в материале, Хили прибыл в Киев в среду и провёл встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Во время визита в Киев Хили указал на необходимость адаптации программы обучения военных ВСУ под конкретные нужды Украины.

«Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (украинских военных. — RT), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте», — пишет издание.

Также отмечается, что Хили заявлял о намерении передать украинской стороне план из пяти пунктов, направленный на усиление Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе задумались об отправке до 100 тыс. военных на Украину.