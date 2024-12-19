Президент Польши допустил отправку войск на Украину

Президент Польши Анджей Дуда допустил отправку войск на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF.

«Это тема для разговора. Пока такого обсуждения нет. Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть», — сказал он.

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Дуда также отметил, что для него приоритетом является безопасность Польши. По его словам, важнейшим вопросом при прекращении огня на Украине будет защита восточного фланга НАТО от «потенциальной российской агрессии».

Ранее замглавы Министерства обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине.