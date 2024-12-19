В Польше сделали признание о военной помощи Украине

Польша исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. Такое признание сделал замглавы Министерства обороны страны Павел Залевский в эфире радиостанции Radio Zet.

© Lenta.ru

По мнению Залевского, Варшава дала все, что могла.

«Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену», — объяснил он.

Польша анонсировала очередной транш помощи Украине

Кроме того, замглавы Минобороны Польши опроверг сообщения о том, что Варшава может в ближайшее время передать Украине запрошенные ранее истребители МиГ-29.

«Украинская сторона выступила с просьбой передать ей эти самолеты. (...) Мы ставим вопрос однозначно — нам нужно получить адекватную замену и усилить нашу позицию, это ясно. Пока что такой темы нет», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. Так, респонденты сочли главным приоритетом Украины завершение конфликта, а не попытку удержания территорий.