Бельгия не сможет до конца 2024 года поставить Украине обещанные истребители F-16. Об этом сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер, передает РИА Новости.

Ранее Брюссель обещал поставить Киеву F-16 до конца 2024 года.

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено», — сказала во время визита в Польшу Дедондер.

По ее словам, задержка поставок вызвана отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запасных частей.

Кроме того бельгийские СМИ сообщают, что Бельгия пока не получила от США новые F-35, которые должны заменить устаревшие F-16.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.