На Украине уволили начальника академии сухопутных войск

Генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника национальной академии сухопутных войск во Львове после жалоб курсантов на травлю и избиения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, Ткачук уволен с сегодняшнего дня в соответствии с указом министра обороны Рустема Умерова. Уточняется, что Умеров доложил Владимиру Зеленскому, накануне посетившему Львов, об аудите деятельности академии, в результате которого были выявлены "многочисленные нарушения".

Ранее от курсантов академии поступали жалобы на тралю и унижения. Как отмечает издание "Страна", курсанты также жаловались на плохое питание, отсутствие лекарств, необходимость сдавать деньги на бумагу и моющие средства. Помимо этого, Государственное бюро расследований (ГБР) изучает факты неоднократных избиений на территории учебного заведения. Еще в июне ГБР задержало начальника курса одного из факультетов за избиение солдат.

Ткачук возглавлял академию с 2002 года. Как уточняет агентство Укринформ, в 2020 году по итогам местных выборов он также прошел во Львовский облсовет по спискам правящей партии "Слуга народа".