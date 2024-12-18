Пушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Курахово

ВСУ оказались в критической ситуации в Курахово, единственный путь их снабжения — под огнём, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая — единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнём», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что группировка Вооружённых сил Украины потеряла шанс оставить Курахово в ДНР без потерь.