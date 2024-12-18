В Словакии одобрили отправку Украине систем для разминирования

Власти Словакии одобрили передачу Украине систем для разминирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято во время последнего заседания. Согласно инициативе, Украина получит новый пакет материально-технической помощи, включающий в себя системы для разминирования, а также детекторы для обнаружения токсичных веществ. При этом в правительстве Словакии подчеркнули, что этот пакет помощи носит исключительно гуманитарный характер.

«Цель данной помощи — поддержка Украины в преодолении последствий актуального конфликта для ее населения и инфраструктуры», — сообщили в правительстве Словакии.

Ранее премьер Словакии заявил, что СВО закончится для Украины только потерей территорий.