Украина попыталась атаковать российский регион с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области. Десять снарядов удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО). В результате атаки загорелся жилой дом. Информация о типе вооружения, которое применялось для удара, в настоящий момент отсутствует.