ВС РФ водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская сторона водрузила триколор в селе Успеновка на западе ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Успеновка находится южнее города Курахово. По словам Рогова, триколор водрузили бойцы 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

«Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань», — заявил он.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожской области из РСЗО.