В США обеспокоились ростом ядерного арсенала КНР

Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит тысячу. Об этом говорится в докладе Пентагона, подготовленном для американского Конгресса, передает РИА Новости.

Согласно оценкам Минобороны США, Китай к середине 2024 года обладал более чем 600 оперативными ядерными боеголовками.

«К 2030 году их число, вероятно, превысит тысячу, и этот арсенал продолжит расти как минимум до 2035 года», — говорится в тексте.

В Пентагоне отметили, что КНР активно наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США и другими странами. Данный факт вызывает у Вашингтона обеспокоенность, о чем там уже неоднократно заявляли.