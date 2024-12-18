В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину

Украинцам не следует ожидать размещения солдат западных стран на территории республики в ближайшей перспективе, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину
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Накануне западные СМИ рассказали, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира.

По словам чиновника, в ближайшей перспективе такое развитие событий маловероятно. Он добавил, что необходимо «избавиться от иллюзий».

В Европе задумались об отправке военных на Украину

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте проведет встречу с Владимиром Зеленским. По данным экспертов, в ходе беседы украинский лидер может попросить главу организации ввести войска альянса на Украину.