В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину

Украинцам не следует ожидать размещения солдат западных стран на территории республики в ближайшей перспективе, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Накануне западные СМИ рассказали, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира.

По словам чиновника, в ближайшей перспективе такое развитие событий маловероятно. Он добавил, что необходимо «избавиться от иллюзий».

В Европе задумались об отправке военных на Украину

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте проведет встречу с Владимиром Зеленским. По данным экспертов, в ходе беседы украинский лидер может попросить главу организации ввести войска альянса на Украину.