Украина нанесла ракетный удар по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Ростовской области. Об атаке сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

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По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Информацию о возможных последствиях на земле Слюсарь не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет.

Ранее Минобороны России показало карту с зоной досягаемости дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG, поставленных на Украину. Согласно слайду, в радиус действия западного оружия попадают Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская, Херсонская, Курская, Брянская и Белгородская области. Кроме того, ракеты способны достигнуть территории Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.