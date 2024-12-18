В Европе задумались об отправке военных на Украину

Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

По их информации, основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу. Аналитики и официальные лица полагают, что точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который в данный момент находится в фокусе обсуждений в ЕС. По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек.

Источники агентства отмечают, что европейские страны пока не определились с тем, будет ли это миротворческий контингент, обеспечивающий соблюдение режима прекращения огня, или "силы сдерживания" антироссийского характера. По их данным, власти Италии выступают за миротворческий характер миссии, в то время как Франция и Украина настаивают на "сдерживании".

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Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований полагает, что ради отправки сил на Украину некоторые европейские страны могут сократить численность своих контингентов, участвующих в других миссиях, в том числе на Балканах.

"Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы", - подчеркивает он.

Предметом обсуждения также стали мандат будущей миссии и целесообразность отправки на Украину контингента под эгидой ООН.

Как ранее сообщило Reuters, возможность размещения европейских военных на украинской территории обсуждали на встрече в Варшаве президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.