Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

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По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.