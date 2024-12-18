В Польше рассказали о подготовке украинских солдат одной страной НАТО

Канадские военные проводят обучение украинских солдат на территории Польши.

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Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Наши отношения никогда не были на таком уровне — присутствие в Польше солдат канадской армии, которые поддерживают Украину, которые тренируют, обучают украинских солдат», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что министр обороны Канады Уильям Блэр посетил канадских солдат, которые несут службу под городом Бжег, находящимся на юго-востоке Польши.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что власти Польши подготовят пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. Он рассказал, что в инструкции будут содержаться сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, «что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации».