Германия закроет центр ремонта украинской техники в Словакии и вернёт его в Германию по причине изменившихся условий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По данным издания, Германия к концу 2024 года планирует закрыть такой центр в Словакии. Причина подобного решения связана с изменением условий и сложностями в ремонте повреждённой техники.

Отмечается, что центр в Словакии работает с конца 2022 года. В нём производится ремонт самоходных бронированных гаубиц 2000, бронетранспортёров Dingo, ракетных систем залпового огня MARS II и зенитных самоходных установок Gepard.

Аналогичные центры по ремонту военной техники функционируют в Литве и на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, пока он возглавляет правительство, Германия не отправит своих военных на Украину и не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.