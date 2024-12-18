Расчет беспилотных летательных аппаратов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожил американский танк Abrams в районе Новоивановки Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на "свободную охоту". Во время одного рейда на шоссе был обнаружен украинский танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор БПЛА - командир взвода с позывным Чехов поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных натовский танк был уничтожен и остался навсегда в Курской области.