В Британии заявили о планах США разместить ядерное оружие в ЕС

США хотят разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании в ближайшие несколько лет, пишет газета Telegraph.

По данным издания, американская сторона строит новое хранилище тактического ядерного оружия на военной базе Лейкенхит.

«Некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — говорится в статье.

Автор добавил, что в настоящее время в Европе есть около 100 атомных бомб B61 производства США.

Ранее чиновники из США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине для сдерживания.