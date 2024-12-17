В российском тылу работают украинские агенты, которые ведут подрывную деятельность. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

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— Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — считает он.

Журналист рассказал, что и сам попадал под такое наблюдение. Некий «детектив» следил за домом корреспондента, полагая, что расследует на самом деле супружескую измену. В итоге целью становится тот, кого проще всего достать, отметил военкор в своем Telegram-канале.

Утром 17 декабря стало известно, что в Москве на Рязанском проспекте в жилом доме произошел взрыв, в ходе которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Вскоре выяснилось, что Служба безопасности Украина (СБУ) возбудило дело против него за день до взрыва. Многие российские политические и общественные деятели обвинили в этом Киев.