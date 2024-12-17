WSJ: Турция может готовиться к полномасштабной операции в Сирии

Анкара наращивает силы вдоль границы с арабской республикой. По информации источников The Wall Street Journal, это вызывает опасения у американской администрации.

Один из собеседников издания заявил, что турецкая операция может быть неизбежной. В материале говорится, что у границы стягиваются силы спецназа, бойцы ополчения и артиллерия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности принять меры для защиты нацбезопасности в случае угроз со стороны сирийской оппозиции, а также запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.