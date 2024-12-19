Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух мирных жителей в Курской области. Об этом рассказал пленный украинский боец Максим Марченко, видео его допроса опубликовал ТАСС.

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По его словам, командир взвода приказал солдатам убивать всех, кто разговаривает на русском языке. Марченко отметил, что ему известно о расстреле двух человек.

Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать мирных жителей Курской области

«У нас хлопец убил старую жинку», — сообщил он.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. Он пояснил, что вместе с ним в Курскую область прибыло около 50 человек. После сбора их отправили в российский регион на двух автобусах. От командира им поступил приказ «особо не церемониться» с мирным населением.