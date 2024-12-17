В Москве досрочно завершился военный призыв. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

Осенний призыв обычно продолжается до 31 декабря. В этом году, по словам Локтева, он завершился на две недели раньше в связи с выполнением плана по количеству призывников. Он отметил, что этому поспособствовало дополнительное информирование, качественная организация и администрирование процессов, а также осознание москвичами важности прохождения службы.

Военком добавил, что по-прежнему идет набор на службу по контракту. Москвичи могут прийти в Единый пункт отбора на военную службу по контракту и в Едином пункте призыва на военную службу. Они располагаются на улице Яблочкова, дом 5, в строениях 1 и 5 соответсвенно.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек. За 2024 год количество россиян, заключивших контракт достигло 427 тысяч человек.