Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Продолжительность составила более пяти часов», — уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что на отдельных этапах для сопровождения поднимали иностранные истребители.

14 декабря сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95мс Воздушно-космических войск (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

В оборонном ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута российские ракетоносцы сопровождали самолеты иностранных государств. Минобороны напомнило, что самолеты ВКС РФ выполняют свои полеты в строгом соответствии с международными правилами.

А в октябре два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря.

Ранее польские F-16 вылетали для перехвата российского Ил-20 над Балтикой.