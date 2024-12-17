23-мм пушку с МиГов и "Сухих" в ВСУ установили на американский Humvee

Находящиеся на вооружении ВСУ американские вездеходы Humvee вооружали 12,7-мм советскими пулеметами НСВ "Утес" и ДШК, в том числе двуствольными версиями. Теперь же, видимо, решили опробовать более мощное вооружение.

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Еще с советских времен на складах остались 23-мм авиационные пушки ГШ-23, применявшиеся на большом количестве различных летательных аппаратов.

Известно, что такие орудия обладают скорострельностью 3000-4000 выстрелов в минуту. Масса снаряда - 174 грамма. Начальная скорость: 680 - 890 метров в секунду. Установка расположена открыто в кузове транспортного средства. Для защиты от пуль и осколков применен бронещит.

Восемь лет назад для бронеавтомобиля "Дозор-Д" в Киеве создавался дистанционно-управляемый боевой модуль "Вий" с таким же типом орудия. На нем применялся оптико-телевизионный прицел. Боекомплект насчитывал 250 боеприпасов. На испытаниях оказалось, что пушка сильно раскачивает 6-тонную боевую машину. Аналогичный эффект, судя по всему, будет и с Humvee. Поэтому никакой высокой точности у этой самоделки быть не может.