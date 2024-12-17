В социальных сетях появилось видео с боевиками львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, разъезжающими на ВАЗ-2111 без окон и дверей.

Это соединение известно военными преступлениями личного состава - расстрелами военнопленных, проявлением особой жестокости в отношении мирных жителей.

Подготовленное инструкторами из стран НАТО, в том числе США, формирование вооружалось западной техникой: американскими бронеавтомобилями и бронетранспортерами Humvee, M1126 Stryker, боевыми машинами пехоты Marder 1А3.

80-я в числе других бригад киевского режима была задействована в нападении на Курскую область, где понесла значительные потери в живой силе и технике. Поэтому в применении вэсэушниками потрепанных советских "копеек" нет ничего удивительного.