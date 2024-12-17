Бойцы спецназа «Ахмат» поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. Видео уничтожения блиндажей показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, блиндажи ВСУ были найдены на территории Серебрянского лесничества. Глава Чечни отметил, что для ликвидации позиций были использованы беспилотники. Он подчеркнул, что для таких целей есть квалифицированные операторы.

«Блиндажи вместе с находящимся внутри личным составом <...> благополучно разобраны», — заявил он.

До этого Кадыров заявил, что в ответ на атаку трех беспилотников украинской армии на Грозный воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки российской армии было уничтожено порядка 200 солдат ВСУ.

Он добавил, что российская армия нанесла точечный удар «Искандером», согласно собранным данным разведки, по бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.