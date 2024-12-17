Генштаб ВСУ пожаловался на активные действия ВС РФ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут активные штурмы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации ведомств, всего за минувшие сутки было проведено 68 штурмов. Сообщается также о множественных ударах по позициям ВСУ.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили о 341 обстреле позиций украинских войск. О других подробностях не сообщается.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили о сложной для украинской армии ситуации на всей линии фронта.