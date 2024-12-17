Российский генерал рассказал, куда могут долететь ракеты России

В мире нет такого места, куда не способны долететь российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) ВС РФ генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

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Глава РВСН отметил, что в России проводились пуски ракет в акваторию Тихого океана. По его словам, таким образом российская сторона оценивала соответствие характеристик снарядов заданным требованиям.

«В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России, это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты», — сказал Каракаев.

В этом же интервью Каракаев заявил, что Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Он отметил, что изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы тестов сейчас нет необходимости.