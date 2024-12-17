На Украине признали потерю Анновки под Курахово

Подразделения ВС России взяли под контроль населенный пункт Анновка к югу от Курахово и ликвидировали тем самым «мешок» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Lenta.ru

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные аналитический центр Deep State.

«Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — добавляет издание.

Отмечается, что под угрозой окружения, в случае выхода ВС России к трассе близ Константинополя, находится вся группировка ВСУ у Курахово.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что группировка ВСУ из примерно 700 человек, включая отряд спецназа, была окружена российскими войсками в районе Курахово.