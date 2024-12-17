Военные США сделали выводы из неэффективности танков Abrams на поле боя на Украине
Американские военные, по всей видимости, сделали выводы из неэффективности танков Abrams на поле боя на Украине. США увеличили расходы на новые боевые машины Bradley в десять раз по сравнению с первоначальными планами, следует из анализа отчетов Пентагона, пишет РИА Новости.
В прошедшее воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что танки Abrams «не являются самой полезной техникой». По его словам, они оказались бесполезны для Вооруженных сил Украины из-за их характеристик и частичной укомплектованности самих машин. При этом, по данным ноябрьского отчета Специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve, Киев предпочитает Bradley из-за их «скорости и маневренности».
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Цель армии по закупке машин Bradley в самых современных модификациях M2A4 и M7A4 увеличилась до 1 329 единиц. При этом в 2024 году она составляла 731 машину.
Ранее стало известно о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации, поскольку Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения.