Основатель Pink Floyd высказался о применении Россией «Орешника»

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался о недавнем применении Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

Музыкант предположил, что это событие заставило задуматься президента Украины Владимира Зеленского. По словам артиста, политик «сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена».

Основатель Pink Floyd заявил об угрозе геноцида

Помимо этого, он уточнил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его словам, свидетельствует о значимости произошедшего.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. По его словам, в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.